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血液形態アトラス　臨床検査技師
商品番号 D45033678787
商品名

血液形態アトラス　臨床検査技師
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 1,680 円
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商品詳細

「血液形態アトラス」矢冨裕定価:￥5800#矢冨裕#矢冨_裕#本#自然／医療・薬学・健康一部マーカーを引いている箇所があります。それ以外の状態は比較的綺麗かと思います。マーカーを引いているためやや傷やよごれありとさせていただきました。
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