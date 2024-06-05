血液形態アトラス　臨床検査技師

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商品詳細
「血液形態アトラス」矢冨裕定価:￥5800#矢冨裕#矢冨_裕#本#自然／医療・薬学・健康一部マーカーを引いている箇所があります。それ以外の状態は比較的綺麗かと思います。マーカーを引いているためやや傷やよごれありとさせていただきました。
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