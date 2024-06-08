ミンギ ▲KCON LA cafe カフェ▲トレカ　グッズ　ATEEZ アチズ

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商品詳細
⚠️8/16〜23発送が出来ません。8/16以降にご入金頂いた方→8/24より順次発送【KCONLAcafeカフェ トレカ】 ミンギ１枚［梱包方法］スリーブ/硬質ケース/防水対策［発送方法］ゆうパケットポスト同梱の場合は合計から200円引き可能です。［ご注意］開封後すぐにスリーブ+硬質ケースに入れていますが、海外製品のため初期傷や印刷ミス等ある場合あります。理解のある方のみご購入お願い致します。KCONkconKCONLAトレカ ラキドロ cafeカフェ ATEEZateezアチズ グッズ
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