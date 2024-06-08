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ミンギ ▲KCON LA cafe カフェ▲トレカ　グッズ　ATEEZ アチズ
商品番号 O58267795012
商品名

ミンギ ▲KCON LA cafe カフェ▲トレカ　グッズ　ATEEZ アチズ
ブランド名 Ospare
特別価格 税込 4,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⚠️8/16〜23発送が出来ません。8/16以降にご入金頂いた方→8/24より順次発送【KCONLAcafeカフェ　トレカ】　ミンギ１枚［梱包方法］スリーブ/硬質ケース/防水対策［発送方法］ゆうパケットポスト同梱の場合は合計から200円引き可能です。［ご注意］開封後すぐにスリーブ+硬質ケースに入れていますが、海外製品のため初期傷や印刷ミス等ある場合あります。理解のある方のみご購入お願い致します。KCONkconKCONLAトレカ　ラキドロ　cafeカフェ　ATEEZateezアチズ　グッズ
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