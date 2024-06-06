PS5 CFI-1000A プレイステーション5 本体　ディスクドライブモデル

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商品詳細
対抗値下げ！「プレイステーション5」CFI-1000A本体動作問題ないです 遊ぶことなくなったのでお譲りします本体、HDMIケーブル、電源コード、USB-Cケーブル（純正品見あたらなかったので代わりのものを入れてます）、ベース、ワイヤレスコントローラー、印刷物、外箱特に大きな傷はないですが中古品なので本体、付属品、箱の微妙な使用感などはご理解お願いしますすり替え等防止の為、返品交換などは一切お断りさせていただきます。#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS5
http://narcologia.ru/goods/organization2062.html
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http://narcologia.ru/goods/cowpox474039.html
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