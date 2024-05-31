Jimin FACE ラッキードロー

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商品詳細
BTSJiminFACEラキドロuniversalmusic限定品受け取りした状態で大切に保管していました。スリーブに入れ硬質ケース➕防水対策してメルカリ便でお送りします。お写真の納品書はつきませんのでご了承ください。#ラッキードロー#ジミン#トレカ
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