ps5 プレステ5 品

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商品詳細
中古品だということを理解していただける方のみお願いします。私生活が多忙で遊ぶことがないのでお譲り先をさがしております2020年11月12日購入発売日当選のものです総プレイ時間20時間程箱はありますが中箱？を捨ててしまったので緩衝材を詰めます使用はほぼないですがずっと部屋に置いていたものだということをご理解ください動作確認済初期化済プレステ5ps5本体
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