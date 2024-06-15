大値下げ)ファミコン　元祖　当時まま　セットのみ

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長期自宅保管。他のゲーム機、スーファミやプレステは起動確認できておりました。保管方法は同じです。現状ではコード類がないので動作未確認。カセット多数付いてます。物によりカセットの箱や説明書もあり。傷や破れあり。少し状態良いものもあり。画像の通り。本体の箱とカセット入れの黒、ワインレッドの物(バツ印のもの)は含みません。ファミコン本体、カセット、カセットの箱セットでのお取り引き。紹介文拝読の上、ご購入下さい。素人検品。予めご了承ください。神経質な方はご遠慮下さい。スムーズな取り引きを心がけております。出来るだけ早い発送を心がけております。画像上恐らく下記です。\u003cカセット+箱+説明書\u003eドラゴンクエストIVキングコング2怒りのメガトンパンチ戦え！超ロボット生命体 トランスフォーマー コンボイの謎ハイドライドスペシャルうる星やつら ラムのウェディングベルスーパーマリオブラザーズ３元祖西遊記スーパーモンキー大冒険十王剣の謎キングスナイト新人類オバケのQ太郎わんわんパニック\u003cカセット+箱\u003eさんまの名探偵ツインビーグラディウス カセット２つ影の伝説マッハライダー デザイン機能付き忍者くん 魔城の冒険忍者じゃじゃ丸くんじゃじゃ丸の大冒険ソロモンの鍵タッグチーム プロレスリング忍者はっとりくんマイティボンジャックスーパーチャイニーズ機動戦士Ｚガンダム ホットスクランブル\u003cカセットのみ\u003eドンキーコングJr.エキサイトバイク月風魔伝メジャーリーグガチャポン戦士３ 英雄戦記\u003c箱と説明書\u003eマリオブラザーズサッカー火の鳥 我王の冒険superstarforceドラゴンクエストIII六三四の剣ガチャポン戦士2カプセル戦記燃えろ！プロ野球LOSTWard失われたメッセージ北斗の拳\u003c箱のみ\u003e聖闘士星矢 黄金伝説魔界島 七つの島大冒険フロントライン高橋名人の冒険島ジャイロダインネット調べ。スーパーマリオブラザーズ34980円、影の伝説 10万円、火の鳥3200-4000円、マイティボンジャック2800-3500円、うる星やつら2200-2500円、ドラクエ42000円、キングコング21600-1900円、ソロモンの鍵1500-1800円。等。任天堂 Nintendo