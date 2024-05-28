美品　箱付き　メーカー生産終了品　ニンテンドー3DS LL 本体　ミントホワイト

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美品】ニンテンドー3DS LL 本体 ミント × ホワイト 箱付き | labiela.com

Nintendo「ニンテンドー3DSLLミント×ホワイト」色 :ミントホワイト使用感も少なく目立った傷や汚れも無く、かなり美品だと思います。各部分の画像を載せましたので、ご判断下さい。購入した当初のまま、箱付きで全て揃っております。画像の物が全てです。ゲームソフトの動作、タッチパネルおよびスティックやボタンなどの入力、音声出力など一連の動作確認を行い、いずれも問題なく機能しました。素人が検品し、自宅保管しております。目に見えずらい汚れや小キズ等はご容赦ください。神経質な方、完璧を求める方のご購入はお控え下さい。▽セット内容ニンテンドー3dsll本体ニンテンドー3dsll専用タッチペンメモリーカードARカード（未開封）かんたんスタートガイド取扱説明書保証書箱#任天堂#Nintendo#ゲーム#new3DS#new3DSLL#人気#生産終了品#ミントホワイト#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS#任天堂#Nintendo