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【美品】MOTHER1+2ソフト 予約特典非売品ストラップ セット販売　土星
商品番号 G12598870288
商品名

【美品】MOTHER1+2ソフト 予約特典非売品ストラップ セット販売　土星
ブランド名 ゲームボーイアドバンス
特別価格 税込 6,799 円
在庫状況 あり

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商品詳細

手数料サポート期間（2023/07/23(日)23:59）終了後に値上げします。送料無料安心の匿名配送ゲームボーイアドバンスソフトMOTHER1＋2のソフトと予約特典非売品ストラップのセット販売になります。(DSは販売してません。)☆ソフト動作確認済みです。DSでプレイしていますが、ゲームボーイアドバンスのソフトです。机の中に保管していました。ソフトは交換時のスレが多少ありますが、色褪せなしのきれいな状態です。☆箱保存時に付いた細かなスレやキズ等がございます。写真をご参照下さい。☆説明書ほぼ触っていないのできれいです。☆ストラップ予約特典のどせいさんのストラップです。同じく、机の中に保管していました。未開封のままきれいな状態です。関連商品をお探しの方は、下記のハッシュタグをタップすると出てきます。#バンちゃんのゲームボーイアドバンス#バンちゃんのゲーム#バンちゃんの任天堂サイズまたは重量オーバーにより、配送方法を「らくらくメルカリ便」と「ゆうゆうメルカリ便」で変更する場合があります。追加料金は発生しません。配送方法を変更する場合は購入後の取引画面で一報を入れます。予めご了承ください。配送方法を変更されたくない場合は、ご購入前にコメント下さい。素人保管のため、傷を気にされる方、完璧な品をお求めの方はご遠慮ください。ご理解の上での購入をよろしくお願い致します。簡易包装となりますが1つ1つ丁寧に梱包します。ペットなし、喫煙者なしです。質問、追加写真が必要などはコメント下さい。【GBA】MOTHER1＋2MOTHERマザーアドバンスブランド：任天堂任天堂Nintendoニンテンドーmother12予約特典どせいさんストラップストラップ非売品motherどせいさんnintendogamegameboyadvanceゲームボーイアドバンスゲームボーイアドバンスGBAマザー12マザーマザー1+21+2ネス
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