浮世絵秘蔵名品集　歌まくら

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商品詳細
浮世絵秘蔵名品集歌まくら発売価格 200,000円平成3年発行発刊数限定3600部本品は第2915番(写真参考)購入後は、ほとんど開いていないので良い状態ですが、年数が経過しておりますので、年数劣化はご了承の上ご検討よろしくお願いします。
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