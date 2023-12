カルトオブザラム Cult of the Lamb Deluxe Edition

NINTENDOSWITCH「CultoftheLamb[DeluxeEdition]」です。新品未開封です。国内のswitchで問題なく動作します、日本語対応しています。SupportedLanguages:English,French,German,Italian,Japanese,Korean,Portuguese,Russian,SimplifiedChinese,Spanish,TraditionalChineseサポート言語:英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、韓国語、ポルトガル語、ロシア語、簡体字中国語、スペイン語、繁体字中国語【セット内容】・CultoftheLambゲームソフト・公式サウンドトラック・アートブック子羊の真なる教団を築き上げようキュートでブラックなカルトアクションアドベンチャー!キミは今まさに「旧き信仰の司教」たちにより処刑されようとしている子羊。そんなときに命を救い出してくれたのは「待ち受けし者」と呼ばれる謎めいた存在だった・・・。彼から授かった赤き王冠を使いこなし、真なる教団を築き上げよう!各地を冒険して忠実な信者を増やし、忌まわしき司教たちが支配する旧き信仰の地で自身の教えを広めていくのだ!信者を集めれば集めるほど、キミは王冠の力をより引き出せる。ときには、強大な力を手に入れるため信者に命を捧げてもらうこともあるかもしれない。そうして手にした赤き王冠の強大な力を振るい、司教たちによって囚えられている待ち受けし者を解放しよう!#NintendoSwitch#任天堂#ニンテンドースイッチ#Switch



