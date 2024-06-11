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【整体DVD】肩甲骨可動域向上 肩こり施術5分プログラム
商品番号 C93581277067
商品名

【整体DVD】肩甲骨可動域向上 肩こり施術5分プログラム
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 5,050 円
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商品詳細

簡単な施術なので、整体初心者の方へおすすめです。何度か視聴してますが、再生に問題ありません。◆商品内容◆本編DVDディスク3枚DISC1肩の痛み編（28分）DISC2腰の痛み編（35分）DISC3足の長さを矯正する美脚テクニック編（30分）
http://narcologia.ru/goods/hesitantly704184.html
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