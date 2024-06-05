美少年 金指一世 アクリルスタンド

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商品詳細
美少年金指一世アクリルスタンドアクスタ暗所にて保管しておりましたが、開封と持ち歩きを複数回重ねているため、袋、商品共に細かい傷や汚れがあるものもございます。第1弾のアクリルスタンドは、初期から本体と土台の相性が悪く不安定になる時があります。お値下げ交渉やバラ売り対応可能です‼️‼️グッズ種類···アクリルスタンド(アクスタ)
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