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超希少 RAD ラピッド・アプリケーション・デベロップメント
商品番号 E88859212255
商品名

超希少 RAD ラピッド・アプリケーション・デベロップメント
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 2,808 円
在庫状況 あり

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商品詳細

著者　ジェームズマーチン本書は1990年代に一世を風靡したRapidApplicationDevelopment(RAD)のコンセプトと実践方法について述べており、数年ではなく数カ月でアプリケーションを構築する技法を用いてシステム開発に革命を起こす方法論が詳細に記載されていり希少な文献です。奇跡的にI、IIの2冊が揃っております。バラ売りはいたしません。
http://narcologia.ru/goods/sci-fi532847.html
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