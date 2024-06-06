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商品詳細
昭和47年九月二十五日発行のものになります。「円地文子の源氏物語」第１巻、第3巻〜10巻 新潮社円地文子定価:800円×9＝７２００円#円地文子#円地_文子#本#日本文学／小説・物語昭和47年に出版された円地文子版「源氏物語」新品状態ではありますが半世紀経っていますので，箱，本体にシミ・傷・汚れあるかとおもいますがカバーがついていて一度も読まれておりませんのでそちらの汚れがメインです。痛みは少ない方ですが，シミ・傷・汚れが気になる方はご遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/cotton369161.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy449853.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis229744.html
源氏物語 円地文子訳 第１巻、第3巻〜10巻源氏物語手鏡
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