星野源 GRATITUDE アイデア Same Thing

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商品詳細
・GenHoshinoSingleBoxGRATITUDE定価:￥23000初回限定盤ポストカード付き開封済・アイデア定価:￥500限定生産版未開封アイデアを紐解く星野源最新11,000字インタビュー付き・SameThing定価:￥500限定生産版開封済こちらもブックレットにインタビューが付いています。※アイデア、セイムシングはCD-Rとなります。音源は入っていませんのでご自身で入れて頂く物となります。YELLOWPASS会員限定で購入出来ました。現在は購入出来ない物かと思います。アイデア以外は開封済ですが、中を見たのみでCDの再生はしておりません。濡れ防止、プチプチに包み発送致します。#星野源#星野_源#CD・DVD
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