【ほしさま専用】Snow Man 佐久間大介　アクリルスタンド　アクスタ　第1弾

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開封済みです。開封後、一時期部屋に飾っていました。大きく目立つ傷は見当たりませんが、多少のスレなどはあると思います。素人保管のため神経質な方は購入お控えください。ご理解のある方のみご購入よろしくお願い致します。質問などありましたらお気軽にどうぞ。お値下げ交渉等、柔軟に対応致します☺︎◎即購入可能◎