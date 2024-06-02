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ニンテンドー3DS LL 本体 Newスーパーマリオブラザーズパック
商品番号 A34453603452
商品名

ニンテンドー3DS LL 本体 Newスーパーマリオブラザーズパック
ブランド名 ニンテンドー3DS
特別価格 税込 7,693 円
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商品詳細

☆送料無料、コメント不要、即購入OKです◇商品◇ニンテンドー3DSLL本体Newスーパーマリオブラザーズパック〇動作確認/初期化/クリーニング　済み◇状態◇中古品・外側表面軽いスレキズ等多少の使用感はございますが、目立つキズやヨゴレ等なくお使いいただくには問題ない状態です。背面軽いスレキズありますが、ひどいキズやヨゴレ等なくお使いいただくには問題ない状態です。・内側液晶部分は多少の使用感はございますが、見る限りスレキズ等なく比較的キレイな状態かと思います。それ以外の部分は多少の使用感はございますが、目立つキズやヨゴレ等なくお使いいただくには問題ない状態です。◇内容◇・3DSLL本体・タッチペン・説明書類一式・外箱（内箱欠品）※中古品ですので多少なりとも使用感はございますので、新品同様のコンディションをお求めの方はご遠慮ください。ご質問ございましたらお気軽にお問い合わせください。よろしくお願いします\u003c(__)\u003e#ニンテンドー#任天堂#ニンテンドー3DS#3DS#3dsLL#Nintendo#23
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ニンテンドー3DS LL New スーパーマリオブラザーズ 2 パック【メーカー生産終了】

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