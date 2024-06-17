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令和元年度　技術士第二次試験　情報工学部門　全回答事例集
商品番号 V35553386873
商品名

令和元年度　技術士第二次試験　情報工学部門　全回答事例集
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

定価5000円で購入しました。新技術開発センターが出版している論文の事例集です。技術士　情報工学の二次試験は、本教材しか学習手段がなく、回答事例はたくさん読んでおいたほうが合格に繋がるため、おすすめの教材です。表紙がハードカバーではないため、若干のこすれがありますが、書き込みなどはなく、試験の利用にあたっては問題ないかと思います。
http://narcologia.ru/goods/providence444094.html
http://narcologia.ru/goods/stair192600.html
http://narcologia.ru/goods/marshal231280.html
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