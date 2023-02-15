まじゃべんちゃー　麻雀戦記

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商品詳細
ファミリーコンピューター ファミコンソフト 任天堂 NINTENDOROMカートリッジレトロゲーム端子は無水エタノールにて清掃済みです。カセットのみとなります。画像のプラケースもお付けします。当方の実機、赤白ファミコンにて動作確認をしております。最後の画像にてご確認下さい。バックアップバッテリーの保証はありません。どうぞ宜しくお願いします。
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