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まじゃべんちゃー　麻雀戦記
商品番号 S17991438723
商品名

まじゃべんちゃー　麻雀戦記
ブランド名 ファミコン
特別価格 税込 2,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ファミリーコンピューター　ファミコンソフト　任天堂　NINTENDOROMカートリッジレトロゲーム端子は無水エタノールにて清掃済みです。カセットのみとなります。画像のプラケースもお付けします。当方の実機、赤白ファミコンにて動作確認をしております。最後の画像にてご確認下さい。バックアップバッテリーの保証はありません。どうぞ宜しくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/shuttle784025.html
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