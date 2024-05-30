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洋楽日本盤のレコード・デザイン
商品番号 G57721188109
商品名

洋楽日本盤のレコード・デザイン
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 1,702 円
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商品詳細

「洋楽日本盤のレコード・デザインシングルと帯にみる日本独自の世界」植村和紀自宅の本棚で管理しておりました。表紙・裏表紙に細かい傷がございます。音楽ファンの方ぜひ！！#植村和紀#植村_和紀#本#芸術#音楽#舞踊
http://narcologia.ru/goods/Sydney652449.html
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