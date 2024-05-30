

洋楽日本盤のレコード・デザイン シングルと帯にみる日本独自の世界



洋楽日本盤のレコード・デザイン シングルと帯にみる日本独自の世界



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洋楽日本盤のレコード・デザイン』特集 著者インタビュー＆ディスク ...



洋楽日本盤のレコード・デザイン ～シングルと帯にみる日本独自の世界 ...



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洋楽日本盤のレコード・デザイン』特集 著者インタビュー＆ディスク ...



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センスと熱意の宝庫。洋楽日本盤に付けられた、超独創的な邦題と帯 ...



洋楽日本盤のレコード・デザイン 201502 | APRIL FOOL Inc.



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日本盤 60年代ロックLP図鑑 洋楽編



植村和紀 洋楽日本盤のレコード・デザイン シングルと帯にみる日本独自 ...



植村和紀著 / 洋楽日本盤のレコードデザイン : 無駄遣いな日々

「洋楽日本盤のレコード・デザインシングルと帯にみる日本独自の世界」植村和紀自宅の本棚で管理しておりました。表紙・裏表紙に細かい傷がございます。音楽ファンの方ぜひ！！#植村和紀#植村_和紀#本#芸術#音楽#舞踊