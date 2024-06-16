【新品未開封】CARRION（キャリオン）【switch】



Steam：CARRION



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『CARRION』



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CARRION



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CARRION』レビュー:操作すると愛着がわいてくるキモかわいい触手ちゃん



Review - Carrion - WayTooManyGames



早く触手になりた〜い！carrionレビュー｜芹沢



Carrion review - an unforgettable monster chews its way out of a ...



Carrion (2020) - IMDb



CARRION

NINTENDOSWITCH「CARRION（キャリオン）」です。新品未開封です。国内のswitchで問題なく動作します、日本語対応しています。SupportedLanguages:Japanese,French,German,Spanish,Korean,Russian,Chinese(Simplified),Portuguese,Chinese(Traditional),Englishサポート言語：日本語,フランス語,ドイツ語,スペイン語,韓国語,ロシア語,中国語(簡体字),ポルトガル語,中国語(繁体字),英語その触手が生む暴力を体験せよ人間とは異質の存在を操るリバース・ホラーアクション『CARRION』は、人間とは異なる存在の視点を体験する探索型のリバース・ホラーアクションゲームだ。あなたは研究所らしき場所に閉じ込められていた触手を持つ生物だ。自分が何から生まれ、なぜ人間に囚われていたのかはわからない。ただ、内から湧き出る本能に従って、自分を閉じ込めていた人間たちに恐怖と混乱をもたらす暴力を行使するのだ。触手を使って檻を破壊し、人間を捕らえたのならすべてを喰らい尽くせ。そうして人間たちに罰を下しながら、さらに凶悪な存在へと進化せよ。◆人間を捕食して進化せよ◆バイオマスを広げてエリアを支配せよ※輸入品について海外からの長距離輸送のため、新品でもパッケージに擦れ・傷、軽い角潰れ、ディスク外れ等がある場合があります。デジタルダウンロードは日本国内アカウントではダウンロード不可の場合があります。よろしくお願い致します。#NintendoSwitch#任天堂#ニンテンドースイッチ#Switch