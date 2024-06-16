BTOB THIS IS US イルン サノク トレカ

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商品詳細
出回りが少なく、とても貴重なトレカです。硬質ケースに入れ防水加工をして発送させて頂きます。※素人保管の為神経質な方はご購入ご遠慮ください。即購入可能◯btobソンジェイルンチャンソプウングァンヒョンシクミニョクプニエルトレカ
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