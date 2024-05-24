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とても素晴らしい、状態の良い春画です。色、バランス、人物、秘部の描写などなど、本当に実物を観ていただきたいです。髪の毛の1本1本の描き方、秘部に関してはお見せ出来ませんが、陰毛や、性器も大変細かく美しく描かれております。長さ105㎝ 幅32.5㎝（表装含む）-------------------------------------------------------------------箱や段ボール緩衝材などは再利用（リサイクル）品を使用しています、ご覧いただきありがとうございます。中古品・古美術品としての出品でございます。画像をご確認の上、ご理解の上お求めくださいますようお願いいたします。他にも、古美術品骨董品茶道具煎茶道具民芸品書道具掛軸など多数出品しておりますのでご覧いただければ幸いです。