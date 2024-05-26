ps4 プレイステーション4 本体 CUH1100a メタルスライムエディション

☆送料無料、コメント不要、即購入OKです◇商品◇ps4プレイステーション4本体CUH-1100aメタルスライムエディション〇動作確認/クリーニング/初期化→済み◇状態◇中古品本体・表面使用に伴うスレキズ等多少の使用感はございますが、目立つキズやヨゴレ等なくお使いいただくには問題ない状態です。・背面軽いスレキズ等多少の使用感はございますが、目立つキズやヨゴレ等なくお使いいただくには問題ない状態です。〇ゲームソフト読み込み・吐き出し、コントローラー動作OKです。◇内容◇・PS4本体・はぐれメタルカバー・純正コントローラーデュアルショック4・HDMIケーブル・コントローラー充電用マイクロUSBケーブル・電源ケーブル・説明書類一式・外箱、内箱※外箱の持ち手部分が一部欠損しています。※中古品ですので多少なりとも使用感はございますので、新品同様のコンディションをお求めの方はご遠慮ください。ご質問ございましたらお気軽にお問い合わせください。よろしくお願いします\u003c(__)\u003e#PS4#プレイステーション#プレイステーション4#ps4#Playstation4#プレステ4#cuh-1100A#メタルスライムエディション#ドラゴンクエスト#ドラクエ#18



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