BOOWYのCDアルバム「INSTANT LOVE」限定ボックスCD盤

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商品詳細
【当時物】★BOOWY『インスタントラブ』です。BOOWYのCDアルバム「INSTANTLOVE」限定ボックスCD盤です。30年程前に発売された物です。箱に少し経年劣化が見受けられますがブックレットはキレイです。★オマケとして当時のサイン(コピーですが)差し上げます。購入申請なしで即購入も出来ます。送料込み価格です。丁寧な梱包、発送を心掛けます。宜しくお願い致します。BOOWY氷室京介INSTANTLOVE
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