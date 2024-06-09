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BOOWYのCDアルバム「INSTANT LOVE」限定ボックスCD盤
商品番号 I15475799012
商品名

BOOWYのCDアルバム「INSTANT LOVE」限定ボックスCD盤
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 11,515 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【当時物】★BOOWY『インスタントラブ』です。BOOWYのCDアルバム「INSTANTLOVE」限定ボックスCD盤です。30年程前に発売された物です。箱に少し経年劣化が見受けられますがブックレットはキレイです。★オマケとして当時のサイン(コピーですが)差し上げます。購入申請なしで即購入も出来ます。送料込み価格です。丁寧な梱包、発送を心掛けます。宜しくお願い致します。BOOWY氷室京介INSTANTLOVE
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