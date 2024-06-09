桂小南(三代目) 落語全集 CD１-１０　ケース付き【分売不可】

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落語好きだった祖父が大切にしていた三代目桂小南落語全集です。分売は致しかねます購入してからそれなりの年数を経過しているので【未使用に近い】としておりますケースの大きさ幅約２８センチ高さ約１４センチ奥行き約１６センチCDを入れた時の重量 約１.５キロ各ＣＤの演目○一 三十石 代書屋 つる ○二 胴乱幸助 菜刀息子○三 百年目 いかけや○四 菊江の仏壇 堀越村○五 野崎詣り ふぐなべ 煙草の火○六 写真の仇討 かるわざ 箒屋娘○七 半分あか しじみや 貝の村○八 植木屋娘 悋気の独楽 帯久○九 鼻ねじ しりもち 借家怪談○十 片袖 七度狐ご購入後の返品・交換は致しかねます#落語#ＣＤ#桂小南#三代目桂小南#全集#三十石#代書屋#つる#胴乱幸助#菜刀息子#百年目#いかけや#菊江の仏壇#堀越村#野崎詣り#ふぐなべ#煙草の火#写真の仇討#かるわざ#箒屋娘#半分あか#しじみや#貝の村#植木屋娘#悋気の独楽#帯久#鼻ねじ#しりもち#借家怪談#片袖#七度狐