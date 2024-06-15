ツインファミコン 箱付きブラック本体セット

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商品詳細
ツインファミコン箱付きブラック本体セット本体AVケーブルACアダプター箱コントローラー替えゴム2セット内部の清掃、ディスクシステムのベルト交換、グリスの塗り替え、本体コンデンサ交換をしてあります。ベルトはモビロンバンドだとすぐに伸びてしまうため純正に近いものに交換してあります。箱に汚れがありますが本体はキレイめです。30年くらい前の機器のため、こちらで気が付かなかった瑕疵等があった場合も保証はございませんので、ご了承ください。その他、基本詳細はプロフィールに記載しています。
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