【推しの子】 Blu-ray 1巻　イベント申込券のみ無し　未再生

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商品詳細
【推しの子】Blu-ray1巻 イベント申込券を取り出す為に１回開封して、以降は開封していません。イベント申込券は付属いたしません。発送はプチプチにて梱包します。未再生ではありますが、気になる方はご遠慮ください。即購入可能
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