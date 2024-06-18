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防弾少年団 bts 2015 サマパケ フォトカード ジョングク タワレコ盤
商品番号 R97841229180
商品名

防弾少年団 bts 2015 サマパケ フォトカード ジョングク タワレコ盤
ブランド名 Rsmall
特別価格 税込 15,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⚠️プロフィール確認後、購入される前にコメントください⚠️2015btssummerpackage防弾少年団inkotakinabaluタワレコ版日本語字幕あり暗所で保管しておりました。ステッカーはジョングクのセットのみです。それ以外は全て揃っております。ランダムのフォトカードはジョングクです。開封済みですがポーチは未使用で傷や汚れなどございません。ネームタグは未開封です❁発送方法:箱ごとプチプチマットに包みメルカリ便サマパケサマーパッケージdvdタワーレコードタワレコ版日本語字幕フォトカードトレカラントレガイドブックポスター未視聴ジョングクグクジミンテヒョンホソクユンギナムジュンrmソクジンジンBlu-ray
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