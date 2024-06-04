金田伊功Special　金田伊功スペシャル　徳間書店

Now,TheSuper-Hero\"IKO\"ShootsYourAnime-Spirit！アニメ第３世代の旗手\"ＩＫＯ\"彼は自分に正真に仕事をして来た人に違いない。そういうアニメーターが、ぼくは好きだ 宮崎駿待望の描き下ろしイラスト集。「ガイキング」から「ヤマト・完結編」までー。バース BIRTH宇宙戦艦ヤマト 完結編描き下ろし出撃！！ビッグファイト標的カポ子の大冒険銀河旋風ブライガー大空魔竜ガイキング無敵超人ザンボット3サイボーグ009銀河鉄道999魔法のマコちゃん無敵鋼人ダイターン3キューティハニー惑星ロボ ダンガードA大空魔竜ガイキング 第34話「猛烈 火車カッター」フィルムストーリーくじらのホセフィーナヤマトよ永遠にずっこけナイト・ドンデラマンチャ魔境伝説アクロバンチ鉄人28号さよなら銀河鉄道999小山茉美ゴジラミラ（雪裡にひびく鐘）彼は、自分に正真に仕事をして来た人に違いない。 宮崎駿まるで子供の玩具箱 浪花愛金田君との不思議な生活 貞光紳也Messagefor\"IKO\"相原義彰赤川茂荒木伸吾飯島正勝尾形英夫織田訓好越智一裕亀垣一小牧雅伸大徳哲雄高野光生高橋朝雄友永和秀長崎重信中村学鍋島修西崎義展布告文野田卓雄姫野美智平山智松原京子宮村妙子校条満本橋秀之ほかイメージボード、描き下ろしイラスト、フィルム・コマ焼き、レイアウト、アニメ原画、まんがイラスト、らくがき、エッセイなど。希少な帯つき！擦れ・凹み・汚れなどありますが、コンディションは並の中古本程度〜良い方だと思います。書き込み・切り抜きなどは無く、通読に問題ありません。B5サイズの絶賛発売中！！な非売品フライヤー1枚をオマケにつけます。これだけでも激レア！ネコポス発送予定。『IKO=150』なので15000円です。2023.9.29#DFの金田伊功アニメージュロマンアルバムかなだよしのりかなだいこうかなだいこーかねだよしのりかねだいこうかねだいこー



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