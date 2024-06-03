Julio Larraz 70-80年代 アーティスト 画集 シュルレアリスム ...

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\"JulioLarraz\"70年代から本格的に絵画を描きはじめたアメリカ人でダリ、マグリットやホッパーなどから影響を受けたシュレアリスムのアーティストです。母国キューバの風景や人、風刺的な要素と遊び心を感じる絵をたくさん描かれています。こちらの本は70年から80年代の作品を集めた画集で89年に発売されたものです。当時のものですが、カバーに少し使用感があるくらいで中のページはキレイな状態です。＊個人差もあると思いますので画像確認、判断の方もよろしくお願いします。