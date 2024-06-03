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商品詳細
\"JulioLarraz\"70年代から本格的に絵画を描きはじめたアメリカ人でダリ、マグリットやホッパーなどから影響を受けたシュレアリスムのアーティストです。母国キューバの風景や人、風刺的な要素と遊び心を感じる絵をたくさん描かれています。こちらの本は70年から80年代の作品を集めた画集で89年に発売されたものです。当時のものですが、カバーに少し使用感があるくらいで中のページはキレイな状態です。＊個人差もあると思いますので画像確認、判断の方もよろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/competitive264081.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture532441.html
http://narcologia.ru/goods/cotton2261.html
Julio Larraz 70-80年代 アーティスト 画集 シュルレアリスム ...
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本物品質の
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限定販売】 【希少本】15人の写真家 FIFTEEN TODAY PHOTOGRAPHERS ...
同梱不可】 FACADE no.6 サルバドール・ダリ アート/エンタメ ...
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