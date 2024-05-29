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フランク•ロイド•ライト全集　第１巻
商品番号 C49884763156
商品名

フランク•ロイド•ライト全集　第１巻
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 2,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

モノグラフ1887-19011991年3月1発行企画編集　二川幸夫ISBN4-87140-530-3C1352¥8755E(消費税含）◯背表紙が日焼けで色褪せています。本の小口に写真のように汚れがあります。その他複数のページのエッジに少し汚れ・黄ばみがあります。◎フランク・ロイド・ライト全集１〜６巻をまとめてなら￥￥30,000-にさせていただきます。お知らせくだされば、一度掲載を取り下げ再度まとめたものをアップさせていただきます。
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