※最終値下げ※Samantha Thavasa チャーム アスラン＆カガリ

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SamanthaThavasa（サマンサタバサ）ガンダムSEEDコラボチャームアスラン＆カガリ2点セット新品・未使用セットのみでの販売以前PARCOで購入し、そのまま保管していました。使用する機会がないためお譲り致します。・喫煙なし・ペットなし・即購入可能梱包は水濡れや傷防止対策を十分に行った上で発送致します。素人ですが、なるべく丁寧なお取引を心掛けます。手に入れてすぐにビニールに入れて保管しておりましたが、初期傷など神経質な方は購入をお控えください。ご不明な点がありましたらコメントをお願い致します！PARCOサマンサガンダムSEEDガンダムSEEDDESTINYアスラン・ザラカガリ・ユラ・アスハグッズ種類···アクセサリー