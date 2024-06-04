ケレン 2020 Tシャツ　ブルー　パープル

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商品詳細
ケレン2020Tシャツ ブルー パープル2020カラットランドSVT4THFANMEETINGinSEVENTEEN公式グッズロングTシャツ Mサイズケレングッズこちらは2枚のお値段となります。何か質問等ありましたら気軽にコメントしてください。※発送方法は、送料が安いもので発送しております。メルカリ便への変更らくらくメルカリ便+150円 ゆうゆうメルカリ便+170円またサイズが大きいものですと送料のプラス料金が異なる場合もございます。ご理解の程よろしくお願い申し上げます。目立つ傷や汚れなどはありませんが、海外製品の為キズや擦れなどの初期不良がある場合があります。ご理解頂ける方のみご購入お願いします。神経質な方はご購入お控えください。
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