PS2 本体 ホリ モニター

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PS2の薄型タイプの本体とモニターのセットです。付属品のアダプターとケーブルとコントローラー、メモリースティックも一緒にお譲りします。CDとDVDで起動確認済み。映像、音共に問題なく流れました。ゲームソフトでの確認はしていないためゲームをプレイ出来るかは分かりません。メモリースティックの読み込みは出来たのですが、初期化の方法が分からないためそのままとなっております。ホリのPS2専用モニターは背中の部分に焼けと薄っすらシミ？があります。コントローラーで本体の設定画面を操作することは出来ましたが、ゲームをプレイして問題ないかは不明です。細かなスレなどがあります。かなり昔のゲーム機ですので接続不良や正常な動作をしない可能性もあります。ご了承のうえご購入いただきますようお願い致します。・SCPH-75000・HORIHP2-211プレイステーション2PlayStation2プレステ2SONYHORIホリ後付け画面ホワイト白