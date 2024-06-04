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PS2 本体 ホリ モニター
商品番号 N87107211248
商品名

PS2 本体 ホリ モニター
ブランド名 プレイステーション2
特別価格 税込 16,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PS2の薄型タイプの本体とモニターのセットです。付属品のアダプターとケーブルとコントローラー、メモリースティックも一緒にお譲りします。CDとDVDで起動確認済み。映像、音共に問題なく流れました。ゲームソフトでの確認はしていないためゲームをプレイ出来るかは分かりません。メモリースティックの読み込みは出来たのですが、初期化の方法が分からないためそのままとなっております。ホリのPS2専用モニターは背中の部分に焼けと薄っすらシミ？があります。コントローラーで本体の設定画面を操作することは出来ましたが、ゲームをプレイして問題ないかは不明です。細かなスレなどがあります。かなり昔のゲーム機ですので接続不良や正常な動作をしない可能性もあります。ご了承のうえご購入いただきますようお願い致します。・SCPH-75000・HORIHP2-211プレイステーション2PlayStation2プレステ2SONYHORIホリ後付け画面ホワイト白
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