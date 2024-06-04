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商品詳細
ウイングス1971-1973＜スーパー・デラックス・エディション／UNIVERSALMUSICSTORE限定盤＞【完全生産限定盤】UNIVERSALMUSICSTOREでしか手に入らない、限定のスーパー・デラックス・エディション！！＜収録内容＞★『ウイングス・ワイルド・ライフ』デラックス・エディション（3CD/1DVD）★『レッド・ローズ・スピードウェイ』デラックス・エディション（3CD/2DVD/1ブルーレイ）★このセット限定、ライヴ・アルバム『ウイングス・オーヴァー・ヨーロッパ』『ウイングス・オーヴァー・ヨーロッパ』：1972年ツアーの5公演から選ばれた、20曲の未発表ライヴ音源収録。★ポール自身による、この1972年のツアーを振り返る序文付豪華96ページ写真集には、リンダ・マッカートニーとキャプテン・スナップの未発表写真が収録。★『1972WingsOverEuropeTour』のプログラムのレプリカ付★日本盤のみSHM-CD仕様★英文解説解説翻訳付／歌詞対訳付★輸入国内盤仕様／完全生産限定盤★映像字幕に関しては日本語、英語とも掲載しておりません。状態良好です。#ポール・マッカートニー#ウイングス#CD・DVDPaulMcCartney\u0026WingsWingsWildLifeRedRoseSpeedwayWingsOverEurope※都合により出品は2023年10月2日までになります。
http://narcologia.ru/goods/cotton668061.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador309206.html
http://narcologia.ru/goods/passionate901813.html
ウイングス 1971-1973＜スーパー・デラックス・エディション ...
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ウイングス 1971-1973〈スーパー・デラックス・エディション ...
ポール・マッカートニー～Wings(ウイングス)１９７１－１９７３ ...
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新品 wings 1971-1973 日本解説付 限定版 売り切れ ウイングス ポール ...
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