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商品詳細
スマブラ限定のSwitch本体になります。コードは使用済みのため本体、周辺機器のみになります。HDMIケーブルは未開封です。ホリのコントローラー、マリオ仕様をお付けします。ボタンに不具合等は見受けられません。
http://narcologia.ru/goods/update336395.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric437945.html
http://narcologia.ru/goods/calling780350.html
NINTENDO SWITCH スマブラエディション
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