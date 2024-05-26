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新型任天堂スイッチ　2020年式
商品番号 O48688289598
商品名

新型任天堂スイッチ　2020年式
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 11,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂き、ありがとうございます。値下げは不可ですので予めご了承ください。安く購入希望の場合、下記の値引きでご提供致します。①本体のみ：−7,500円②本体＋ジョイコンのみ：−3,500円出品情報は下記になります。商品名：NintendoSwitch新型型番：HAC-001（-01）シリアルNo：XKJ70059565003製造年月：2020年製内容物・Switch本体・SwitchJoy-Con×2・ドック・充電ケーブル・HDMIケーブル・Joy-Conグリップ・Joy-Conストラップ×2・セーフティーガイド・化粧箱外観の状態につきましては画像より御確認、御判断をお願いいたします。記載や画像以外にも記載しきれない、スレや汚れなどがある場合があります。中古品である為、バッテリー具合、購入日や使用頻度などのご質問はご遠慮ください。上記、ご理解の上、ご購入下さい。動作テスト事項初期化：○起動：○充電：○ソフト読み込み：○SDカードの読み込み：○ジョイコンの接続：○ボタン及びスティック操作：○タッチスクリーン：○インターネット接続：○スピーカー：○イヤホン出力：○TV出力：○アルコール消毒を行い発送致します。その他配送方法は本体もしくは、本体＋ジョイコンの場合は緩衝材で包んで緩衝材付きの封筒でネコポス。それ以外は宅急便での発送となります。発送前に再度、動作確認しておりますが、万が一初期不良ございましたら受け取り評価前にご連絡下さい。ご購入様都合の返品はお断りします。購入後のキャンセルはすり替え等の危険性がある為、受け付けておりません。不明点はご質問ください。#任天堂#Nintendo#スイッチ#switch#新型#バッテリー強化版
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