ファミコン　本体　ジャンク　箱付き

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商品詳細
ファミコン本体箱付きになります。本体のみになります。動作確認はしていないのでジャンクになります。パーツ取りとしてどうでしょうか？？？
http://narcologia.ru/goods/kindness246905.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford195173.html
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