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ファミコン　本体　ジャンク　箱付き
商品番号 S65952624749
商品名

ファミコン　本体　ジャンク　箱付き
ブランド名 Ssmall
特別価格 税込 12,944 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ファミコン本体箱付きになります。本体のみになります。動作確認はしていないのでジャンクになります。パーツ取りとしてどうでしょうか？？？
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