WiiU本体+スプラトゥーン+マインクラフト　セット

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商品詳細
写真に写っているもの全てとなりますゲーム２つ付き(傷なし)スプラトゥーンはケースなし動作確認済みセンサーは新品HDMIケーブル、ACアダプタ付属※写真に写っていないWiiリモコンなどは同封されません
http://narcologia.ru/goods/stealth973276.html
http://narcologia.ru/goods/stealth177376.html
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