Power A ワイヤレスコントローラー　GCコン

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NintendoSwitch用Proコントローラーです。海外限定のゲームキューブコントローラーの形をしたコントローラーでスマブラに最適です。ワイヤレスでジャイロセンサーも搭載しております。電池式です。購入してから2.3回の使用のため使用感なく美品だと思います。画像確認お願い致します