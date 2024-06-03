Power A ワイヤレスコントローラー　GCコン

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商品詳細
NintendoSwitch用Proコントローラーです。海外限定のゲームキューブコントローラーの形をしたコントローラーでスマブラに最適です。ワイヤレスでジャイロセンサーも搭載しております。電池式です。購入してから2.3回の使用のため使用感なく美品だと思います。画像確認お願い致します
http://narcologia.ru/goods/traverse495826.html
http://narcologia.ru/goods/composite925754.html
http://narcologia.ru/goods/tenet242163.html
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