PS2 プレステ2薄型SCPH-70000【ピックアップレンズ新品】

PS2薄型SCPH-70000本体のみの販売となります。※ピックアップレンズを新品に交換しています。※ディスク円周キズ対策でフレキシブルケーブルを新品に交換して追加でプレート板を設置しています。※電源差し込み口は古いハンダを取って新しく再ハンダしています。※パックアップ電池は新品に交換しています。※PS2DVD片面一層/銀盤 PS2DVD片面二層/金盤 PS2CD規格/青盤 PS1CD規格/黒盤 DVD-VIDEO CD-AUDIO読み込み動作確認済みです。※コントローラーを取り付けての差し込み口1.2確認、メモリーカード部1.2認識確認済みです。※USBポート1.2に接続機器を取り付けて通電確認済みです。※本体は分解内部清掃と稼働部はグリスアップ・接触部は接点復活剤を塗布しています。本体は大きなキズや汚れは有りませんが経年の使用による擦りキズや画像では写り辛い擦れ、取れない汚れは有りますが比較的綺麗だと思います(個人的主観になります)※本体のみ出品になりますので他の付属品はございません。※発売から17年越えの中古品になりますので神経質な方や完璧を求められる方は購入をお控え下さい。※精密機器の為、離島への発送は致しかねますので購入はご遠慮下さい。(輸送時間が長く普通の宅配便では精密機器が耐えれない場合がございます)



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