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白洲正子著作集　第四巻
商品番号 S41585275324
商品名

白洲正子著作集　第四巻
ブランド名 Sankle
特別価格 税込 2,059 円
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商品詳細

昭和59年12月1日発行。帯欠。函にヤケ、シミ。表紙にビニールカバー付き。表紙にヤケ。三方に薄いヤケ、シミ（小口に1㎝位のシミあり）。本体に薄いヤケ。本文は概ね良好な状態。著者白洲正子出版元青土社初版年昭和59年ページ数439pサイズ(判型)20㎝
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