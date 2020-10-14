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商品詳細
昭和59年12月1日発行。帯欠。函にヤケ、シミ。表紙にビニールカバー付き。表紙にヤケ。三方に薄いヤケ、シミ（小口に1㎝位のシミあり）。本体に薄いヤケ。本文は概ね良好な状態。著者白洲正子出版元青土社初版年昭和59年ページ数439pサイズ(判型)20㎝
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白洲正子著作集 第四巻
白洲正子全集〈第4巻〉明恵上人・古典の細道・エッセイ一九六四‐一九七〇
白洲正子 『白洲正子全集 第四巻』 | 新潮社
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白洲正子全集(第4巻) 明恵上人・古典の細道・エッセイ一九六四-一九七 ...
白洲正子全集 第４巻（単行本）
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