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京教大附属桃山小学校 プレテスト問題集 受験対策 実力診断　幼児教育　送料無料
商品番号 E74899252087
商品名

京教大附属桃山小学校 プレテスト問題集 受験対策 実力診断　幼児教育　送料無料
ブランド名 Eankle
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

京教大附属桃山小学校・プレテスト問題集1,2,3の問題集うち、2,3のみの販売です。2022年9月時点で最新のものを購入しました。送料無料、未開封です。１冊の問題集につき3回分のテストが入っているようです。バラ売りですと、1冊3,850円ですが、問題集2冊同時購入で700円引きの7,000円にさせていただきます。#受験#夏休み#宿題#小学校#受験対策　#京教大附属桃山小学校#幼児教育
http://narcologia.ru/goods/financier809260.html
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