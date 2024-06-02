魯山人 信楽 壺花入

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商品詳細
買って未使用、秋にお花を生けてはいかがでしょう、なかなか趣があると思います、写真を見て判断お願いいたします、神経質な方はご遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/diamond121258.html
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