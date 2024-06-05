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三代目JSB “STARS” LIVE PHOTO BOOK 岩田剛典カード付
商品番号 R26345692366
商品名

三代目JSB “STARS” LIVE PHOTO BOOK 岩田剛典カード付
ブランド名 Rankle
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※本日10/30限定でお値下げいたしております！“STARS“ライブフォトブック岩田剛典ビジュアルカード付今回のLIVEの写真集です。LIVEの時を思い出してみましょう。写真撮影のために、開封していますのでご了承ください。神経質な方や、完璧を求める方はご遠慮下さい。
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