Strata Studio Pro 2.5 一目瞭然 3D ストラタスタジオプロ

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商品詳細
■StrataStudioPro2.5一目瞭然ビーエヌエヌ木村菱治431ページ¥5,160(￥4,600+税)[コンディション]未使用です。[発送]ネコポスで送付します。当方の他の出品物と同梱できる場合は重複送料分を値引きしますので、ご購入前にコメント欄からご連絡ください。尚、梱包はリサイクル品を使用する場合があります。内容（「BOOK」データベースより）フルカラーの豊富な実例で設定効果がすぐわかる!知りたいことがすぐに探せる操作別リファレンスガイド。3DCGクリエータのバイブル。内容（「MARC」データベースより）制作上必要となる機能がすばやく探し出せるよう分類、STRATASTUDIOProの全容を解説した機能リファレンス。#3D #Macintosh #Mac #マッキントッシュ #パソコン #モデリング #レガシー#パワーマック#解説本#オールドマック#PowerMac
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