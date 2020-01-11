二十二世紀写真史　秦雅則　片山高志

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秦雅則 著 片山高志 イラスト二〇一三年・二月から三月までの一ヶ月間。連日、写真家・秦雅則と同世代の作家達による過激な対談が行われた。その内容を余すところ無く集成し書籍化。写真末期の狂気乱舞を！ただの友人との酩酊を！朗らかな笑いに包み込んでお届けする。【参加作家】明るい部屋／エグチマサル／柳町匡俊／中島大輔／鈴木敦子／平澤最勝／吉田和生／三野新／古田直人／阿部隆大／阪本勇／金川晋吾／小野啓／宇田川直寛／倉谷拓朴／加藤大季／横田大輔／小野寺南／矢島陽介／高橋ひとみ／佐久間元／丸山勇樹／櫻井龍太／クロダミサト／澄毅／佐藤華連／小野淳也／細倉真弓／山下隆博／田中舘裕介／大和田良／村越としや／渡邊聖子／吉原かおり／喜多村みか（計35名・866P）【参加作家】明るい部屋／エグチマサル／柳町匡俊／中島大輔／鈴木敦子／平澤最勝／吉田和生／三野新／古田直人／阪本勇／金川晋吾／小野啓／宇田川直寛／倉谷拓朴／加藤大季／横田大輔／小野寺南／矢島陽介／高橋ひとみ／佐久間元／丸山勇樹／櫻井龍太／クロダミサト／澄毅／佐藤華連／小野淳也／細倉真弓／山下隆博／田中舘裕介／大和田良／村越としや／渡邊聖子／吉原かおり／喜多村みか（計35名）その他表紙に擦れ、本の小口に多少汚れがありますが中は良好な状態です。即購入OKです。プロフィールご確認下さい。