バースト・ゾーン : 爆裂地区 吉村萬壱 著 ハヤカワ文庫 絶版本 ...

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商品詳細
芥川賞作家、吉村萬壱の長編小説です。絶版本なので、希少価値はあると思います。古本屋で購入後、一度読んだ後は本棚に入れて保管してありました。状態は写真で確認お願いします。「バースト・ゾーン:爆裂地区」吉村萬壱#吉村萬壱#吉村_萬壱#本#日本文学／小説・物語
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バースト・ゾーン―爆裂地区
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