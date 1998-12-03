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ゴジラ　トレーディングバトル　【カード付】プレイステーションソフト
商品番号 K37631133321
商品名

ゴジラ　トレーディングバトル　【カード付】プレイステーションソフト
ブランド名 プレイステーション
特別価格 税込 3,596 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PSソフト「ゴジラトレーディングバトル」です。中古品ですので状態等につきましてはご理解の上ご検討お願い致します。状態については写真でご確認下さい。起動は確認できました。仕事の都合で発送にお時間頂く場合があります。発送時はプチプチで包んで送付致します。
http://narcologia.ru/goods/symmetric230345.html
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