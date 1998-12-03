ゴジラ　トレーディングバトル　【カード付】プレイステーションソフト

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PSソフト「ゴジラトレーディングバトル」です。中古品ですので状態等につきましてはご理解の上ご検討お願い致します。状態については写真でご確認下さい。起動は確認できました。仕事の都合で発送にお時間頂く場合があります。発送時はプチプチで包んで送付致します。